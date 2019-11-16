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Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

, 9:02 | Игорь Рязов Видео 58

Москва и Киев уже обсуждают место и время передачи судов, сообщили источники. По их информации, вопрос будет решен до саммита в «нормандском формате».

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Фото, видео: ТАСС/Мальгавко Сергей

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 261

Россия вернет Украине три военных корабля, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что переговоры о возвращении судов находятся на финальной стадии. Сторонам осталось только определить точные время и место передачи кораблей. Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов, а также найденных внутри оружия моряков и документов.

Передача точно пройдет не в порту, а в море. В нужную точку малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» доставят три российских буксира. Оттуда их заберут украинские буксиры. Возврат должен состояться до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. В ФСБ сообщили, что тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ, не реагировали на требования остановиться и продолжали опасно маневрировать. В итоге суда и их экипаж были задержаны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с воздуха, на котором запечатлены маневры украинских кораблей.

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Конфликт в Керченском проливе 261
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