Россия вернет Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Россия вернет Украине три военных корабля, задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что переговоры о возвращении судов находятся на финальной стадии. Сторонам осталось только определить точные время и место передачи кораблей. Корабли вернут вместе с вооружением, но без боеприпасов, а также найденных внутри оружия моряков и документов.

Передача точно пройдет не в порту, а в море. В нужную точку малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» доставят три российских буксира. Оттуда их заберут украинские буксиры. Возврат должен состояться до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. В ФСБ сообщили, что тогда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ, не реагировали на требования остановиться и продолжали опасно маневрировать. В итоге суда и их экипаж были задержаны.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с воздуха, на котором запечатлены маневры украинских кораблей.