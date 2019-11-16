«Не бывает плохого пиара!» Бочкарева высказалась после задержания с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева рассказала в Instagram о последствиях недавнего задержания с кокаином. Звезда поделилась с подписчиками — хейтеры постоянно напоминают ей об инциденте с наркотиками. Однако сообщения злопыхателей вовсе не расстраивают звезду, а вызывают лишь улыбку.

«Каждый раз, когда я вижу комментарии под своими постами по типу „Есть че?“, меня это так умиляет. Прям моя фишка теперь будет 100%. Надеюсь, вы улыбнулись. Отличных выходных!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники Натальи Бочкаревой поддержали кумира в комментариях и призвали ее не обращать внимания на слова недоброжелателей.

«Не бывает плохого пиара»;

«Конечно же у вас „есть че“ — безумная красота и талант! А автору этих слов, видимо, об этом только мечтать», — написали фолловеры.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Однако некоторые пользователи соцсети негативно отреагировали на пост Натальи Бочкаревой.

«Сами же напоминаете людям, реагируя на комменты», — заявил юзер.

По данным правоохранительных органов, 39-летняя Наталья Бочкарева была задержана полицией с наркотическим веществом 28 сентября в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева вернулась в Instagram после долгого молчания.