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МИД РФ: Москва не отрицала, что вернет Киеву суда после инцидента в Керченском проливе

, 20:25 | Сергей Зеленский Видео 93

Россия еще в июне сообщила Украине о возможностях для передачи кораблей, нарушивших госграницу.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 268

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву суда, которые участвовали в провокации в 2018 году.

В министерстве напомнили, что российская сторона «еще в июне» проинформировала посольство Украины в Москве «об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях», по освобождению моряков и кораблей.

Их экипажи возвратились на родину в начале сентября в рамках проведенного обмена задержанными и заключенными.

17 ноября три корабля были возвращены украинским властям. В пограничном управлении ФСБ по Крыму ранее сообщали, что процесс возвращения кораблей Киеву завершится 18 ноября.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 268
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