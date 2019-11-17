МИД РФ: Москва не отрицала, что вернет Киеву суда после инцидента в Керченском проливе

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву суда, которые участвовали в провокации в 2018 году.

В министерстве напомнили, что российская сторона «еще в июне» проинформировала посольство Украины в Москве «об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях», по освобождению моряков и кораблей.

Их экипажи возвратились на родину в начале сентября в рамках проведенного обмена задержанными и заключенными.

17 ноября три корабля были возвращены украинским властям. В пограничном управлении ФСБ по Крыму ранее сообщали, что процесс возвращения кораблей Киеву завершится 18 ноября.