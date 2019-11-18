Россия начала передачу задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

Российская Федерация начала передачу кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Буксировка «Яны Капу» и малых артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» проводится в рамках договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом.

Три украинских корабля были задержаны в ноябре прошлого года. Они без предупреждения пересекли российскую границу, отказывались остановиться по требованию пограничников и продолжали опасно маневрировать. В итоге суда, а также их экипажи в составе 24 человек были задержаны.