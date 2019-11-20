Видео: Ольга Бузова приехала в Петербург

Ольга Бузова приехала с большим концертом в Санкт-Петербург. Певица прибыла на Московский вокзал на скоростном поезде. Исполнительница была одета в скромную, но комфортную для поездки одежду: темную куртку, спортивные штаны, кроссовки и кепочку. В руках телезвезда трогательно держала розовую мягкую игрушку — розового единорога ей подарили фанаты на недавнем концерте в Москве.

Поп-дива выступит в клубе «А2» с масштабным шоу «Под звуки поцелуев». Стоимость билета на концерт Ольги Бузовой в Северной столице начинается от трех тысяч рублей и заканчивается суммой в семь тысяч рублей.

Шоу «Под звуки поцелуев» станет завершающим в большом гастрольном туре исполнительницы. Поклонники смогут в последний раз насладиться яркими и оригинальными номерами, однажды покорившими их сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме не исключили участие Ольги Бузовой в «Евровидении».