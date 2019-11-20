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Видео: Ольга Бузова приехала в Петербург

, 9:59 | Ниса Мурзанаева Видео 108

Поп-звезду заметили на Московском вокзале с розовым единорогом в руках.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 684

Ольга Бузова приехала с большим концертом в Санкт-Петербург. Певица прибыла на Московский вокзал на скоростном поезде. Исполнительница была одета в скромную, но комфортную для поездки одежду: темную куртку, спортивные штаны, кроссовки и кепочку. В руках телезвезда трогательно держала розовую мягкую игрушку — розового единорога ей подарили фанаты на недавнем концерте в Москве.

Поп-дива выступит в клубе «А2» с масштабным шоу «Под звуки поцелуев». Стоимость билета на концерт Ольги Бузовой в Северной столице начинается от трех тысяч рублей и заканчивается суммой в семь тысяч рублей.

Шоу «Под звуки поцелуев» станет завершающим в большом гастрольном туре исполнительницы. Поклонники смогут в последний раз насладиться яркими и оригинальными номерами, однажды покорившими их сердца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме не исключили участие Ольги Бузовой в «Евровидении».

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