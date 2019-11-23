Зимние радости: Дороги Благовещенска превратились в каток

Дороги города Благовещенск, что в Приамурье, ночью и утром превратились в ледяной каток из-за аномального перепада температуры. Такая же картина наблюдается в Ивановском, Тамбовском и Константиновском районах.

Причиной всему стал выпавший дождь, который сменился резким понижением температуры.

Некоторые жители города оказались находчивы и решили воспользоваться неожиданной зимней радостью и переобулись в коньки.

В то же время появилось сообщение о закрытии местного аэропорта. Также горожане пожаловались на недобросовестных таксистов, которые взвинтили цены в несколько раз. Позднее тарифы немного снизились, но не опустились до привычных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал том, что аномальные холода надвигаются на российские регионы.