Анна Бузова опубликовала в Instagram пост, наполненный экзотическими мотивами и меланхолией. На фото девушка сидит на кровати посреди интерьера в восточном стиле. Из-под ее плаща песочного цвета виден роскошный бюстгальтер. Глаза модели полуприкрыты, будто она только что проснулась. И хотя на лице улыбка, утро ее не обрадовало. Об этом сама автор указала под фото.

«Видимо, я встала не с той ноги сегодня, и не заладилось. Такое бывает. Завтра будет хорошо. PS: порекомендуйте, пожалуйста, хороший фильм на вечер, легкий, позитивный и добрый», — написала Бузова.

Instagram @annabuzova

Поклонники поспешили утешить свою любимицу и одарили ее комплиментами.

«Ваш восточный разрез глаз, когда закрыты, точно вписывается в стиль фото. Очарование и только!»

«Красотка! Ноги — отпад!» — ответили фолловеры.

Большинство фанатов отозвалось на просьбу девушки. В комментариях ей написали сотню вариантов фильмов. А самые остроумные соединили названия кинолент с комплиментами и советами.

«Ускользающая красота»;

«Роковая красотка», — отозвались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Бузова снялась в образе восточной красавицы, прикрыв грудь волосами.