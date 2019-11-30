Звездный флешмоб: российские артисты выражают благодарность иркутским героям

Звезды российской эстрады запустили флешмоб, в котором благодарят за смелость иркутских героев, спасших девятилетнюю девочку от педофила. Видео и посты артисты публикуют в соцсетях.

«Я хочу передать слова поддержки и благодарности и Славе, и Глебу. Вы большие молодцы, вы проявили бдительность, вы проявили мужество. Вы очень вовремя среагировали, вы долго не раздумывали, вы совершили настоящий мужской поступок. Вы настоящие мужчины», — сказал в своем видео певец, заслуженный артист РФ Сергей Рогожин.

Поздравление для 16-летнего школьника Вячеслава Дорошенко и 28-летнего работника иркутского завода Глеба Сизых записал певец Андрей Гризли. По его мнению, иркутские герои превзошли героев комиксов.

«У нас появилось два супергероя в нашей стране. Это не выдуманные персонажи, как Бэтмен или Джокер, а настоящие ребята, на которых нужно равняться. (Их поступок — Прим. ред) — вот это круто! Круто быть отзывчивым! Чем больше нас будет таких, тем будет безопаснее и спокойнее спать по ночам», — сказал Гризли.

Бледанс посвятила иркутским героям пост в своем Instagram-аккаунте. Сообщение она сопроводила несколькими фотографиями.

«Двое обычных парней спасли девятилетнюю девочку от педофила… Это история о том, как важно не проходить мимо, как не быть равнодушным и черствым», — написала актриса.

Instagram @bledans

С иркутским школьником встретились Александр Емельяненко и Михаил Кокляев. По их приглашению Вячеслав Дорошенко прилетел в Москву, чтобы посмотреть на главый бой 2019 года между спортсменами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иркутский школьник-герой вручил Емельяненко пояс чемпиона после боя года.