«Настоящий герой»: Федор Рыжов высоко оценил подвиг иркутского школьника

Глава лиги смешанных единоборств Федор Рыжов высоко оценил подвиг 16-летнего иркутского школьника Славы Дорошенко. Мальчик спас девятилетнюю девочку от педофила. Подростка пригласили на поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

«Это хорошо, что показали настоящего героя. Много людей смотрели этот бой и хорошо, что это большая аудитория увидела героя. Парень действительно совершил геройский поступок, а у нас же не всегда говорят о героях. Говорят о странных личностях, которые этого не заслуживают. Это правильный шаг. Настоящие мужчины получат свою долю узнаваемости», — сказал Федор Рыжов.

Слава Дорошенко был удостоен чести вручать чемпионский пояс победителю встречи Александру Емельяненко. Героический поступок юного россиянина вдохновил даже мировых знаменитостей. Певица C.C.Catch и лидер группы Alphaville Мариан Голд высоко оценили подвиг подростка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко похвалил иркутского школьника.