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«Настоящий герой»: Федор Рыжов высоко оценил подвиг иркутского школьника

, 13:03 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 59

16-летний подросток Слава Дорошенко спас девятилетнюю девочку от педофила. Мальчика-героя пригласили на бой Емельяненко и Кокляева, где он вручил победителю чемпионский пояс.

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Фото, видео: ren.tv, 5-tv.ru

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 27

Глава лиги смешанных единоборств Федор Рыжов высоко оценил подвиг 16-летнего иркутского школьника Славы Дорошенко. Мальчик спас девятилетнюю девочку от педофила. Подростка пригласили на поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

«Это хорошо, что показали настоящего героя. Много людей смотрели этот бой и хорошо, что это большая аудитория увидела героя. Парень действительно совершил геройский поступок, а у нас же не всегда говорят о героях. Говорят о странных личностях, которые этого не заслуживают. Это правильный шаг. Настоящие мужчины получат свою долю узнаваемости», — сказал Федор Рыжов.

Слава Дорошенко был удостоен чести вручать чемпионский пояс победителю встречи Александру Емельяненко. Героический поступок юного россиянина вдохновил даже мировых знаменитостей. Певица C.C.Catch и лидер группы Alphaville Мариан Голд высоко оценили подвиг подростка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко похвалил иркутского школьника.

Тема:
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