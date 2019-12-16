Оружие изымают из коттеджа в Ленобласти, где живет многодетная семья

Силовики изымают оружие из коттеджа многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП работают сотрудники Росгвардии, полиции, ОМОНа, МЧС. По неподтвержденной информации, в доме проживали восемь детей, которых, по предварительным сведениям, из здания вывели.

«Там из дома изымают оружие, возможно копанное (выкопанное на местах боев Великой Отечественной войны — Прим.ред.)», — цитирует своего источника ТАСС.

Операция началась примерно около семи часов вечера. Данные о том, с чем связаны работы оперативных служб, уточняются.

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