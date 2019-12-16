  1. Пятый канал
  4. Оружие изымают из коттеджа в Ленобласти, где живет многодетная семья

Оружие изымают из коттеджа в Ленобласти, где живет многодетная семья

, 21:11 | Сергей Зеленский 194

ЧП произошло в Гатчинском районе.

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

Силовики изымают оружие из коттеджа многодетной семьи в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на месте ЧП работают сотрудники Росгвардии, полиции, ОМОНа, МЧС. По неподтвержденной информации, в доме проживали восемь детей, которых, по предварительным сведениям, из здания вывели.

«Там из дома изымают оружие, возможно копанное (выкопанное на местах боев Великой Отечественной войны — Прим.ред.)», — цитирует своего источника ТАСС.

Операция началась примерно около семи часов вечера. Данные о том, с чем связаны работы оперативных служб, уточняются.

Ранее пьяный петербуржец обстрелял из ружья жену и дочь.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

22:42
Фото: Инсайдеры «слили» в сеть изображение Samsung Galaxy S11+
22:27
«Автоматы „Кедр“, Калашникова и Макаров»: эксперт оценил найденный под Гатчиной арсенал
22:10
Первые кадры из деревни Химози в Ленобласти, где изъяли арсенал оружия в многодетной семье
22:06
Проект Зеленского по децентрализации проанализируют в Кремле
21:54
Меган Маркл уже пожалела о решении выйти замуж за принца, полагают эксперты
21:36
Кузнецова просит прокуратуру Омской области проверить органы опеки

Сейчас читают

Дизайнер Альбина Белая рассказала, как стоит одеваться «дамам в возрасте»
«Свадьбу планирую»: Татьяна Буланова призналась, что снова влюблена
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]