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Видео: Следователи выносят оружие из особняка многодетной семьи в Химози

, 17:09 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 55

В трехэтажном коттедже нашли целый арсенал оружия: пистолеты, автоматы и гранаты.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 21

Сотрудники Следственного комитета вынесли свертки, предположительно, с оружием из дома многодетной семьи в деревне Химози Ленинградской области. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

На кадрах видно троих мужчин. Двое из них несут в руках белые коробки или свертки, в которых, вероятно, находится оружие. В конце записи мужчины грузят их в автомобиль Следственного комитета.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее следователи нашли в трехэтажном коттедже в Химози целый арсенал оружия. Там незаконно хранились пистолеты, автоматы и даже гранаты.

Изначально правоохранители пришли в дом по другому поводу: они заподозрили главу семейства в изнасиловании собственной дочери. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовные дела.

В рамках расследования выяснилось, что его дети не имеют свидетельств о рождении. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь, в том числе психологическую.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 21
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