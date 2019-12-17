Видео: Следователи выносят оружие из особняка многодетной семьи в Химози

Сотрудники Следственного комитета вынесли свертки, предположительно, с оружием из дома многодетной семьи в деревне Химози Ленинградской области. 5-tv.ru публикует видео с места событий.

На кадрах видно троих мужчин. Двое из них несут в руках белые коробки или свертки, в которых, вероятно, находится оружие. В конце записи мужчины грузят их в автомобиль Следственного комитета.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее следователи нашли в трехэтажном коттедже в Химози целый арсенал оружия. Там незаконно хранились пистолеты, автоматы и даже гранаты.

Изначально правоохранители пришли в дом по другому поводу: они заподозрили главу семейства в изнасиловании собственной дочери. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовные дела.

В рамках расследования выяснилось, что его дети не имеют свидетельств о рождении. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь, в том числе психологическую.