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«Подражал императору»: протоиерей рассказал о владельце арсенала оружия из Химози

, 17:57 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 49

Супругу Андрея Бофта священнослужитель назвал «рабой», а ее детей — отстающими в развитии и недокормленными.

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Фото, видео: ТАСС / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 21

Житель деревни Химози Андрей Бофт, задержанный по подозрению в незаконном обороте оружия и изнасиловании собственной дочери, производил странное впечатление. Об этом 5-tv.ru рассказал протоиерей Михаил, клирик при Соборе Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине.

«15 лет назад он у нас был. Довольно странное, конечно, впечатление производил и тогда уже <…> Надевал полковничий мундир, подражая императору последнему нашему Николаю (Второму — Прим. ред). Супругу соответственно наряжал, как императрицу. Детей наряжал тоже», — рассказал святой отец.

Протоиерей добавил, что Бофт не стеснялся выражать критику в адрес духовенства. Он не исповедовался и не причащался. Вопросы вызывали и его дети.

«До меня доходило, что относился он к семейству своему неподобающим образом. Не как глава семейства, не как христианин. Дети, я помню, впечатление производили, когда они приходили, каких-то некормленых, вечно каких-то голодных, каких-то отсталых в развитии», — сказал отец Михаил, добавив, что дети не ходили в школу.

По его словам, супруга Бофта стала активно ходить в собор в последний год. С собой она приводила дочерей и маленьких сыновей. Она нормально общалась с другими прихожанами, хотя и имела небольшие странности.

«Я подозревал, что она, конечно, была раба. По сути своей, находясь в рабском положении… Несла свой крест до конца, мучилась», — заключил святой отец.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее следователи задержали главу семейства Андрея Бофта. Изначально к нему домой пришли из-за подозрения, что он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Во время обысков в трехэтажном коттедже правоохранители нашли целый арсенал оружия.

Бофт и его супруга воспитывали шестерых несовершеннолетних детей. Ребят поместили в больницу, где они рассказали о своей жизни и отце. Позже выяснилось, что у детей нет свидетельств о рождении — формально их не существует. В школу они не ходили.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 21
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