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Мать владельца арсенала в Химози оказалась директором очень странной школы для инвалидов

, 23:20 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 86

Образовательное учреждение в Санкт-Петербурге оснащено дорогими станками, но никто не видел там детей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 26

Вера Лобадюк, мать Андрея Бофта, хранившего в трехэтажном доме в деревне Химози Ленинградской области целый арсенал оружия, оказалась директором образовательного учреждения в Санкт-Петербурге. Об этом 5-tv.ru сообщили сотрудники одной из школ в Красногвардейском районе.

В учреждении рассказали, что Лобадюк смогла добиться от прежнего руководства школы аренды помещения. Оно находится на территории детского сада, расположенного через дорогу, но принадлежит школе.

В помещении Лобадюк организовала негосударственное образовательное учреждение «Стили времени — Школа мебельщиков». Ниже видео, снятое снаружи этой школы.

Арендодатели сообщили, что учреждение было создано для обучения детей-инвалидов. В нем якобы установлены дорогие станки для занятий. Однако никто не видел, чтобы в помещении кто-то занимался.

«Там на сотни тысяч, на миллионы, наверное эти станков, которые там стоят, в этом помещении. Но никогда никого не допускала <…> Когда ей говорили: «Что там?» Она всегда устраивала такой ор. «Как же так, вы лишаете инвалидов вообще уголка“», — рассказала сотрудница школы.

По информации 5-tv.ru, договор аренды действовал до 2023 года. Однако вряд ли Вера Лобадюк будет снимать все это время. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга ликвидировал учреждение.

«Суд решил: ликвидировать Негосударственное образовательное учреждение „Стили Времени — Школа мебельщиков“ <…> и исключить сведения о нем из Единого государственного реестра юридических лиц», — говорится в постановлении.

5-tv.ru

Как сообщал 5-tv.ru, ранее следователи задержали главу семейства Андрея Бофта. Изначально к нему домой пришли из-за подозрения, что он насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Во время обысков в трехэтажном коттедже правоохранители нашли целый арсенал оружия.

Бофт и его супруга, которые также являются двоюродными братом и сестрой, воспитывали шестерых несовершеннолетних детей. Ребят поместили в больницу, где они рассказали о своей жизни и отце. Позже выяснилось, что у детей нет свидетельств о рождении — формально их не существует. В школу они не ходили.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 26
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