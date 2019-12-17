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Мать владельца арсенала в Химози оказалась еще и совладельцем храма в Кудрово

, 22:30 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 155

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Лобадюк управляет очень странной школой для инвалидов в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 24

Вера Лобадюк, мать Андрея Бофта, хранившего целый арсенал оружия в доме в деревне Химози Ленинградской области, оказалась совладельцем храма в Кудрово. Об этом 5-tv.ru сообщил протоиерей Владимир Данкович.

«Вера Ивановна Лобадюк — в списке наших учредителей <…> Она где-то в 2012-13 году принимала участие в формировании документов для подачи в Министерство юстиции, чтобы мы открыли новый приход, строящийся храм», — сказал протоиерей.

Священнослужитель добавил, что она осталась в списках учредителей потому, что «помогла, как смогла».

Речь идет о приходе храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он в настоящее время строится в Кудрово.

Ранее 5-tv.ru также сообщал, что Вера Лобадюк является директором школы для инвалидов в Санкт-Петербурге. Она арендует помещение у общеобразовательного учреждения. Его сотрудники сказали, что для учащихся в помещении установили дорогие станки. Однако никто не видел, чтобы на них кто-нибудь занимался.

46-летнего Андрея Бофта ранее задержали по подозрению в многолетнем совращении своей несовершеннолетней дочери. Во время обысков в трехэтажном коттедже, в котором он жил вместе с женой и множеством детей, нашли целый арсенал оружия.

Шестерых несовершеннолетних детей Бофта поместили в больницу. Пока они получали помощь выяснилось, что формально их не существуют — дети не имеют свидетельств о рождении. Ранее они рассказали о своей жизни и характере отца.

Тема:
Арсенал в коттедже в Химози 24
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