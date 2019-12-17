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  4. Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2»

Берлин готов к санкциям Вашингтона против «Северного потока — 2»

, 22:54 | Сергей Зеленский Видео 4

США не оставляют попыток «додавить» европейских партнеров в плане выбора поставщика энергоресурсов.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2 174

Правительство ФРГ готовится к любым санкциям США в отношении российского проекта «Северный поток — 2», которые могут вступить в силу уже на текущей неделе.

Как сообщалось, 17 декабря (18 декабря мск) Сенат США утвердит оборонный бюджет на 2020 год, в который заложены санкции против газопровода. В этом случае президент страны Дональд Трамп подпишет документ уже 20 декабря.

Вместе с тем, власти Германии изучают возможные последствия такого развития событий, и готовы принять решение «с какими конкретными мерами» реагировать на документ, пишет ФАН.

Вашингтон, как всегда, прикрывается «защитой» энергетической безопасности, пытаясь обеспечить навязывание своего сжиженного газа европейским потребителям.

Американских бизнесменов и политиков предсказуемо поддерживают и в Киеве, но исходя уже не из экономических интересов, а по принципу «назло бабушке отморожу уши».

В то же время, в Берлине рассчитывают, что «Северный поток — 2» будет достроен в течение 30 дней, и это позволит избежать санкций США.

Накануне лидеры РФ и ФРГ Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых, в том числе затронули тему строительства «Северного потока — 2».

Тема:
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