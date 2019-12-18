Эксклюзивное видео возвращения жены Андрея Бовта в коттедж в Химози

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых видно, как жена Андрея Бовта возвращения в коттедж в Химози в Ленинградской области. Многодетная мать отказалась комментировать арест супруга. Сегодня Гатчинский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца до 16 февраля Андрею Бовту, подозреваемому в незаконном хранении оружия и изнасиловании дочери.

«Я не буду ни с кем разговаривать», — сказала Светлана Лобадюк корреспонденту МИЦ «Известия» и зашла в дом.

По информации 5-tv.ru, сопровождал супругу вероятнее всего владелец коттеджа Виктор Демидов. Данные уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Андрей Бовт из Химози ответил на обвинения в изнасиловании дочери.