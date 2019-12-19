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«Ситуация под контролем»: Путин заявил, что 26 целей из 38 по нацпроектам достигнуты

, 13:55 | Карина Бернтгольц Видео 10

В ходе пресс-конференции президент России рассказал о результатах по выполнению целей на 2019 год.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин прокомментировал показатели по реализации национальных проектов на текущий год.

«Сегодня нацпроекты связаны как раз с целями. Под достижение этих целей выделены конкретные ресурсы и введена персональная ответственность. Вот по этим направлениям мы должны дальше двигаться», — отметил российский лидер.

Он заявил, что из 38 целей по национальным проектам на 2019 год из 26 можно считать реализованными. А задачи по некоторым направлениям можно считать даже перевыполненными.

«Например, по такому направлению, как расселение аварийного жилья, мы не просто выполнили задачи, мы превысили план в три раза. Поэтому ситуация нормальная, под контролем», — пояснил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что о финансировании нацпроектов рассказал глава Кабмина.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69
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