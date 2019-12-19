Путину доложили о стрельбе в центре Москвы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимиру Путину было доложено об инциденте в центре столицы. На улице Большая Лубянка в результате перестрелки были убиты трое сотрудников ФСО. Еще три человека получили ранения. По последней информации, нападавший нейтрализован.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на Большую Лубянку, 12. Как стало известно 5-tv.ru, он стрелял из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного «Калашникова».