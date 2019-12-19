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Путину доложили о стрельбе в центре Москвы

, 19:28 | Алиса Маркова Видео 511

В результате перестрелки, которая произошла на улице Большая Лубянка, по предварительным данным, трое человек погибли и трое ранены.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимиру Путину было доложено об инциденте в центре столицы. На улице Большая Лубянка в результате перестрелки были убиты трое сотрудников ФСО. Еще три человека получили ранения. По последней информации, нападавший нейтрализован.

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь в приемной ФСБ на Кузнецком мосту, 21, а после переместился на Большую Лубянку, 12. Как стало известно 5-tv.ru, он стрелял из карабина «Сайга» — гражданской версии легендарного «Калашникова».

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