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Последствия урагана устраняют в десятках регионов России

, 21:38 Эфирная новость 17

Ветер повалил множество деревьев и фонарных столбов. Пострадали и новогодние украшения. В Петрозаводске, Иваново и Рязани ветер снес почти все елки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jaap Arriens, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4137

В десятках регионов России сейчас устраняют последствия урагана. Ветер повалил множество деревьев и фонарных столбов. Пострадали и новогодние украшения. Так, в Петрозаводске, Иваново и Рязани ветер снес почти все елки. Аварийные бригады пытаются восстановить деревья и закрепить их.

В Бурятии закрыли участок федеральной трассы «Байкал». Из-за непогоды и обильных снегопадов маршрут Иркутск — Улан-Удэ — Чита стал потенциально опасным для автомобилистов.

Почти на всей территории страны сегодня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Кроме сильного ветра синоптики прогнозируют метели и гололедицу.

Тема:
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