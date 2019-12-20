Последствия урагана устраняют в десятках регионов России

В десятках регионов России сейчас устраняют последствия урагана. Ветер повалил множество деревьев и фонарных столбов. Пострадали и новогодние украшения. Так, в Петрозаводске, Иваново и Рязани ветер снес почти все елки. Аварийные бригады пытаются восстановить деревья и закрепить их.

В Бурятии закрыли участок федеральной трассы «Байкал». Из-за непогоды и обильных снегопадов маршрут Иркутск — Улан-Удэ — Чита стал потенциально опасным для автомобилистов.

Почти на всей территории страны сегодня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Кроме сильного ветра синоптики прогнозируют метели и гололедицу.