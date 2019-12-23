Зеленая трава и проснувшиеся звери: погода в России продолжает удивлять

Российские регионы бьют температурные рекорды. Накануне температура воздуха на большей части страны превысила климатическую норму. В Петербурге плюс шесть и обещают дожди, а не снег. В парках расцветают одуванчики и первоцветы.

Почки набухли и в Саратове. В Воронеже выпал было снег, а потом температура поднялась до плюс семи градусов. И теперь сквозь сугробы пробивается трава. В местном зоопарке даже проснулись впавшие в спячку медведи. Зверей нельзя кормить, их перевели в темное и прохладное помещение.

Аномально тепло и в Москве. По прогнозам синоптиков, только к концу недели немого похолодает. Не исключено, что в новогоднюю ночь пойдет снег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последствия урагана устраняют в десятках регионов России.