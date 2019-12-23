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От Москвы до Сибири: Какая погода ждет россиян накануне Нового года

, 9:45 | Карина Бернтгольц Видео 97

Синоптики рассказали, в каких регионах страны ожидаются морозы и где наступит потепление.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Janus, Vladimir Skovorodnikov, Dmitry Chasovitin; Известия / Константин Кокошкин, Александр Казаков

Тема:
Погода 4140

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью RG.RU рассказала о погоде в российских регионах в предновогодний период. По словам эксперта, в Москве накануне зимних праздников воздух прогреется до восьми градусов тепла. Небольшое похолодание ожидается только 25 декабря. В этот день температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.

В то же время жителей Западной Сибири ожидают метели и снег. Из-за сибирского антициклона в центре и на юге Красноярского края, а также в Иркутской области столбик термометра упадет до 30 градусов ниже нуля ночью и минус 20 днем.

Морозная погода установится на Дальнем Востоке. На севере Амурской области ожидается похолодание до минус 48 градусов, а на юге Якутии — до минус 40. Это ниже средних температурных показателей для данных регионов. Несколько теплее будет в Приморье. Согласно прогнозам метеорологов, в предновогоднюю неделю температура там будет колебаться от минус восьми до минус 13 градусов.

На юге Урала синоптики также прогнозируют морозы. Предварительно, столбик термометра упадет до отметки минус 21 — минус 20 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в минувшие выходные температура воздуха на большей части страны превысила климатическую норму.

Тема:
Погода 4140
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