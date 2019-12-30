Сильнейшие магнитные бури ожидаются в канун Нового года

Медики предупредили о сильнейших магнитных бурях перед самым Новым годом. Самочувствие может ухудшиться даже у людей, которые ранее не считали себя метеозависимыми. Поэтому перед праздником и в самый разгар торжества лучше себя поберечь, не налегать на салаты и спиртное.

«Если вы считаете, что магнитные бури смогут на вас повлиять, рекомендовала бы вам просто быть внимательнее к себе, не злоупотреблять жирной пищей, алкоголем. Может быть ограничить себя в каких-либо увеселениях», — рассказала врач общей практики Мария Плешакова.

О том, как может быть опасно переедание, этот краснокнижный орлан из поселка Лебяжий под Петербургом, не знал. Он заглотил целую чайку и не мог взлететь. И похоже совсем околел бы в ледяной воде Финского залива, если бы его вовремя не спасли. Сейчас он в безопасности. Птицу отогревают и осматривают специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что уходящий год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.