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Кому корпоратив, кому строгать салаты: как звезды будут встречать Новый год

, 8:28 | Ниса Мурзанаева Видео 1 626

Для большинства российских артистов выходить на сцену 31 декабря — обычное дело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin

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Ольга Бузова 728

Звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали, как будут встречать Новый год. Для большинства российских артистов выходить на сцену 31 декабря — обычное дело. Однако некоторые знаменитости предпочитают проводить праздник в кругу семьи, не желая тратить на работу самый главный вечер в году.

Дома с семьей

Актриса Анастасия Мельникова традиционно встретит Новый год дома с близкими людьми. Артистка никогда не работает 31 декабря и 1 января. Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказала, что подобное отношение к семейному торжеству сформировалось у нее еще в раннем детстве.

«Двери дома были для всех открыты, поэтому мы встречали всех Дедов Морозов, и все могли остаться у нас», — цитирует «Царьград» знаменитость.

Известный продюсер Яна Рудковская также проведет новогоднюю ночь в компании самых близких: супруга фигуриста Евгения Плющенко, маленького сына Саши (Гном Гномыча) и старших детей. Однако мужу и младшему ребенку Рудковской придется работать вплоть до 31 декабря. В предпраздничный день проходит ледовый спектакль с их участием — «Золушка».

Новый год на корпоративе

Целая плеяда звезд отечественного шоу-бизнеса встретит Новый год на сцене столичного «Крокус-Сити Холла». 31 декабря там выступят Григорий Лепс, Иванушки International, A’Studio, Леонид Агутин и другие исполнители.

Юрий Лоза вообще считает, что артисты просто обязаны выступать на сцене в новогоднюю ночь. Ведь, как «Новый год встретишь — так его и проведешь».

Стас Пьеха в праздничный вечер будет выступать перед поклонниками в Ялте. Певец утверждает, что не испытывает новогоднего настроения во время застолья с салатами перед телевизором. Однако артист сожалеет, что проведет торжество вдали от любимого сына.

Каникулы за рубежом

Анастасия Волочкова встретит 2020 год в кругу близких людей загородом. Однако новогодние каникулы звезда предпочла провести в Таиланде.

Певица Ольга Бузова уже улетела в Куршевель, чтобы провести там время в компании блогера Давида Манукяна. Очевидно, звезды встретят Новый год вместе.

Актер Оскар Кучера проведет праздник вместе с семьей на озере Гарда в Италии. Артист рассказал, что подобная поездка стала для него и его близких традиционной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лена Миро высказалась об оставшейся без новогодних корпоративов Ольге Бузовой.

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