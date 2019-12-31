Не менее 200 рейсов отменены в аэропортах Канады из-за разрушительного шторма

Как минимум 200 рейсов отменены в аэропортах Канады из-за разрушительного шторма в восточных провинциях Квебек и Онтарио.

Закрыты воздушные гавани Оттавы, Торонто и Монреаля. Тысячи пассажиров рискуют не попасть к родным на Новый год. Населенные пункты завалило снегом, время от времени идет ледяной дождь, а порывы ветра достигают 22 метров в секунду. Падают деревья и рекламные щиты, повреждены линии электропередач. Шестнадцать тысяч семей остаются без света.

Экстренные службы работают в авральном режиме. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Удивляет погода и в России. 2019 год оказался рекордным — самым теплым за всю историю наблюдений. Вот и в Новый год, где-то пурга и метель, а где-то осенняя погода с проливными дождями.