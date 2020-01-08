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«Российское кино показывает мировой уровень»: немецкий режиссер о «Вторжении»

, 21:17 | Валентин Черников Эксклюзивное интервью 13

Вильгельм Домке-Шульц сказал, что с нетерпением ждет новый фильм Федора Бондарчука.

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Фото, видео: Кадр из кинофильма "Вторжение"; 5-tv.ru

Тема:
Фильм Вторжение 31

Фильм «Вторжение» Федора Бондарчука — одна из картин российского кинематографа, которая ставит его в один ряд с Голливудом. Таким мнением поделился с 5-tv.ru режиссер Вильгельм Домке-Шульц.

Как отметил немецкий кинематографист, своим новым фильмом Федор Бондарчук показал возможности кинопроизводства РФ.

«Если посмотреть российские фильмы за последние годы, такие как „Стиляги“, „Экипаж“, „Спасти Ленинград“, то можно сказать, что российский кинематограф своими эффектами, графикой, возможностями показывает первоклассный уровень. Камера, эффекты — российское кино, безусловно, может потягаться по качеству с голливудскими фильмами», — выразил уверенность кинодокументалист.

По словам Домке-Шульца, он с нетерпением ждет выхода «Вторжения» в Германии. Картину допустят к показу в немецких кинотеатрах с 9 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что актеры «Вторжения» поучаствовали в блиц-баттле друг о друге. Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов определили, насколько близко они знакомы.

Тема:
Фильм Вторжение 31
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