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  4. Глава МИД Израиля выразил соболезнования после крушения Boeing в Иране

Глава МИД Израиля выразил соболезнования после крушения Boeing в Иране

, 11:28 | Василий Заика Фото 82

Исраэль Кац опубликовал в сети обращение на трех языках, в том числе и на украинском.

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Фото, видео: Twitter @Israel_katz; www.globallookpress.com / Lev Radin

Тема:
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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац на своей странице в Twitter выразил соболезнования после крушения Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Политик от имени всех израильтян опубликовал обращение на трех языках, в том числе и на украинском.

«Мне было очень прискорбно услышать трагическую новость о рейсе „Международных украинских авиалиний“ PS752. Мои мысли с жителями Украины, Ирана, Канады и всеми, кто потерял своих родных. От имени народа Израиля мы выражаем наши глубочайшие соболезнования», — написал Исраэль Кац.

Twitter @Israel_katz

Украинский Boeing 737-800 разбился в ночь на 8 января. Это произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. Ряд мировых авиакомпаний полностью отменили рейсы в Иран до выяснения обстоятельств крушения самолета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский пообещал тщательное расследование крушения украинского самолета в Иране.

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