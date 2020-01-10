Продолжение «Вторжения»: пришельцы-водяные, новый Иствуд и птица-шпион

Инопланетные пришельцы продолжают вторгаться в Москву, Уилл Смит выпивает зелье и превращается в голубя-шпиона, а легендарный Клинт Иствуд судит Соединенные Штаты.

Предстоящие выходные ничем не примечательны в плане новинок мирового кинематографа. Именно поэтому большую часть сеансов сохраняют действующие лидеры проката — «Вторжение», «Союз спасения» и «Холоп». 5-tv.ru рассказывает, какие фильмы стоит посмотреть в грядущие выходные.

«Вторжение»

Позиции поистине главного блокбастера в прокате сохраняет новый фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение». Действие картины происходит во вселенной «Притяжения» — кассового мегахита 2017 года, собравшего только в российском прокате более одного миллиарда рублей. В той истории в замес с пришельцами попали в основном жители бывшей московской окраины Чертаново. На этот раз столица России столкнется с полномасштабным вторжением инопланетян на огромных межгалактических кораблях, которые в силах весьма эффектно заклинать водяные бури.

По сюжету «Вторжения», с момента событий, разворачивавшихся в «Притяжении», минуло три года. Российские военные подвергают проверке в секретной лаборатории Юлию (Ирина Старшенбаум), которая после отношений с инопланетным представителем Хэконом (Риналь Мухаметов) может являться не совсем человеком. В это же время на Землю внезапно возвращается ее возлюбленный-пришелец с достаточно плохими известями. Юлии, Москве и всей планете грозит смертельная опасность и в этой ситуации рассчитывать можно только на тех, к кому испытываешь любовь. Позабыв о прошлом, на выручку бросился бывший парень Юлии Артем (Александр Петров).

Режиссер: Федор Бондарчук

В ролях: Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков, Юрий Борисов, Сергей Гармаш

«Дело Ричарда Джуэлла»

Всего через год после «Наркокурьера» живой классик Клинт Иствуд выпускает новый фильм. На этот раз он сам в кадре не появляется, а главным персонажем «Дела Ричарда Джуэлла» становится нетипичный для сюжетов Иствуда слабак, почти анекдотический рохля с мечтой о службе в полиции и фрейдистской тягой к стволам. Впрочем, сила режиссерского мастерства такова, что именно этот недотепа и становится в глазах зрителя настоящим героем во всех смыслах слова.

В основе «Дела Ричарда Джуэлла» — реальные события 1996 года, когда во время Олимпийских игр в Атланте произошел теракт. От взрыва бомбы на концерте пострадало гораздо меньше людей, чем могло бы, благодаря действиям охранника Ричарда Джуэлла, сумевшего вовремя отогнать публику от подозрительного рюкзака под скамейкой. Но уже через пару дней сам Джуэлл оказался в центре расследования ФБР: надо же было на кого-то повесить громкое преступление.

Иствуд с фирменным сдержанным драматизмом демонстрирует, как классический «маленький человек» сначала возносится на вершину общественного признания, а затем так же стремительно сбрасывается с нее и обвиняется во всех грехах. Хотя на самом деле грех за ним только один: чрезмерная вера в справедливость власти. Именно на таких людях и держится страна, утверждает Иствуд, и рано или поздно истинное зло будет наказано. Но слишком много ран в душе оставит это неравное противостояние с Системой.

Режиссер: Клинт Иствуд

В ролях: Пол Уолтер Хаузер, Сэм Рокуэлл, Брэндон Стэнли, Райан Боз, Оливия Уайлд, Джон Хэмм

«Камуфляж и шпионаж»

«Фиксикам» и «Ивану Царевичу» подоспел голливудский конкурент. Это трехмерный мультфильм дебютантов Ника Бруно и Троя Квона, пародирующий многочисленные штампы шпионского кино — и бондианы в первую очередь. Ланс Стерлинг — такой архетипический агент в дорогом костюме. Он обходителен с женщинами и беспощаден к врагам. Он уже не раз элегантно спасал мир от гибели и спас бы еще не раз, если бы не коварная ловушка кибертеррориста Киллиана. Из-за подделанной видеозаписи теперь все уверены, что Стерлинг — предатель.

Легендарный шпион может положиться только на одного человека — помешанного на гаджетах очкастого вундеркинда Уолтера, с которым у Стерлинга нет ничего общего. Однако это еще полбеды. Впопыхах спецагент выпивает пробное зелье Уолтера и превращается в… голубя. Ему предстоит вернуть свое честное имя, лишившись главного оружия — своего тренированного тела. Теперь никакого обаяния, восточных единоборств и дорогих костюмов. В арсенале только перья, мозги и друзья. Пластику (и голос в оригинальной озвучке) Стерлингу подарил Уилл Смит.

Режиссер: Ник Бруно, Трой Квон

В ролях: Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Риба МакИнтайр, Рэйчел Броснахэн, Карен Гиллан

«Девушка в лабиринте»

Писатель Донато Карризи, один из главных детективщиков Италии, а то и Европы (среди его поклонников в России, например, Александра Маринина) — не из тех, кто ждет у моря погоды. Свои романы он экранизирует самостоятельно как режиссер и сценарист, и, надо сказать, не без успеха. Вышедшая в 2017 году «Девушка в тумане» с Тони Сервилло и Жаном Рено стала одним из лучших триллеров сезона — побывала она, в том числе и в российском прокате. В свой следующий фильм «Девушка в лабиринте» Карризи заманил не только того же Сервилло, но и Дастина Хоффмана.

По сюжету, кто-то похитил старшеклассницу Саманту по пути в школу. Спустя 15 лет пропавшая нашлась, жива, но не совсем здорова — она не помнит ничего из того, что с ней произошло. Кроме незнакомца в маске кролика. В лабиринтах ее разума пытается разобраться доктор Грин (Хоффман), уверенный, что разгадка поможет девушке вернуться к нормальной жизни. Одновременно загадочное преступление расследует пожилой частный сыщик Бруно (Сервилло), который готовится к смерти. Дело Саманты — последнее, которое он бы хотел разрешить в этой жизни.

Режиссер: Донато Корризи

В ролях: Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Валентина Белле, Виничио Маркиони, Кацярына Шульга, Орландо Синк

«Дело Коллини»

Еще один триллер и тоже экранизация бестселлера — одноименная книга Фердинанда фон Шираха наделала много шума в Германии. По форме это вывернутый наизнанку детектив, где убийца и жертва известны сразу, неизвестен лишь мотив. Именно его и предстоит узнать в ходе судебного процесса начинающему адвокату Каспару Лайнену (Элиас ЭмБарек). Из-за путаницы с именами юрист не сразу понимает, что вызвался защищать убийцу своего близкого друга, фактически второго отца, в дочь которого он был одно время влюблен. Проблема осложняется тем, что подзащитный наотрез отказывается говорить.

В роли убийцы Фабрицио Коллини снялся легендарный Франко Неро, первый «Джанго» и лицо итальянского политического кино 1970-х — что, конечно, далеко не случайно. Режиссер Марко Кройцпайнтнер сознательно отсылает именно к фильмам тех лет, когда были в моде одинокие идеалисты-мстители, противостоящие насквозь прогнившей политической системе. Расследуя на первый взгляд простое дело Коллини, Каспар Лайнен будет вынужден углубиться в прошлое своей страны и раскрыть жуткие тайны, которые нынешняя руководящая элита предпочитает хранить в секрете.

Режиссер: Марко Кройцпайнтнер

В ролях: Элиас ЭмБарек, Хайнер Лаутербах, Александра Мария Лара, Франко Неро, Манфред Цапатка, Яннис Нивенер

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после просмотра «Вторжения» россияне массово заинтересовались фантастическими квестами.