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«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму

, 19:50 | Василий Заика Видео 35

По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, сумма требований с процентами исчисляется семью миллиардами долларов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 351

Украинский «Нафтогаз» намерен подать обновленные иски к России за потерю возможности использовать активы в Крыму. Об этом исполнительный директор компании Юрий Витренко заявил в интервью изданию «Лига. Бизнес».

По словам топ-менеджера «Нафтогаза», сумма требований с процентами исчисляется семью миллиардами долларов.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России (в Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге — Прим.ред.) за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — пять миллиардов долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше семи миллиардов долларов», — сказал Юрий Витренко.

Исполнительный директор «Нафтогаза» добавил, что, предположительно, решение суда будет вынесено в конце 2020 года или в 2021 году.

Украинская компания обратилась в Международный трибунал с иском против России в сентябре 2017 года. «Нафтогаз» тогда выступил с требованием возмещения убытков из-за потери активов в Крыму, среди которых имущество дочерних компаний и газ в подземном хранилище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Нафтогаз» оказался «не в восторге» от сделки с «Газпромом».

Тема:
Украинский кризис 351
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