«А где Давид?»: Поклонники Бузовой «потеряли» возлюбленного звезды

Ольга Бузова, после проведенных январских каникул в Куршевеле вместе с Давидом Манукяном, отправилась в отпуск к морю в Таиланд. Телеведущая с удовольствием делится снимками с отдыха на своей странице в соцсети.

На новой фотографии в Instagram звезда позирует в окружении жены футболиста Александра Самедова Юлии и своей знакомой Варвары. За время своего замужества за Дмитрием Тарасовым Ольга обзавелась друзьями из компании футболиста. В тексте поста певица назвала подруг «сестренками».

«Мои любимые сестренки. Не виделись год. Кошмар! Так нельзя! Это срочно нужно исправлять, тем более у нас скоро будет столько поводов увидеться», — написала артистка.

Instagram @buzova86

Такой снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Поклонники за последнее время привыкли видеть Бузову в компании своего возлюбленного Давида Манукяна, однако уже долгое время она не публикует совместных снимков с ним. Фанаты стали беспокоиться и засыпали звезду вопросами о том, где находится блогер. Более тысячи комментариев вынудили самого Давида оставить под постом Бузовой тот самый часто задаваемый вопрос.

«А где Давид????» — написал он, добавив к комментарию смайлики.

На данный момент Бузова никак не отреагировала на тысячи комментариев с одним и тем же вопросом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в кругах звездной пары заговорили о готовящейся свадьбе Манукяна и Бузовой, но искренние чувства блогера к певице ставят под сомнение.