  1. Пятый канал
  4. Манукян собирается жениться на Бузовой по расчету?

Манукян собирается жениться на Бузовой по расчету?

, 15:59 | Валентин Черников 142

В кругах звездной пары заговорили о готовящейся свадьбе, но искренние чувства блогера к певице ставят под сомнение.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 738

Слухи о готовящейся свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, имеют под собой основания сообщает Teleprogramma.pro. Разговоры на эту тему несколько месяцев не дают покоя фанатам звездной пары. И, по версии портала, поклонники певицы и блогера скоро увидят своих любимцев у алтаря.

Теледива перестала скрывать роман с молодым человеком в начале 2020 года. Стало известно, что она переехала к Манукяну вместе с домашними питомцами. Новогодние каникулы они провели на горнолыжном курорте — в Куршевеле. Теперь влюбленные вновь готовятся к совместному отдыху, но уже в теплых станах. И как предполагают журналисты, он может стать их медовым месяцем.

На подготовку к свадьбе, как пишет сайт, намекает ряд обстоятельств. Красивый маникюр и педикюр Ольги, похожий на свадебный, который она сдала перед отпуском. Шопинг с подругой без Манукяна — не исключено, что Бузова выбирала свадебное платье, которое не должен видеть жених. Наконец, гуляющие по столице сплетни о девичнике артистки.

Однако, как указывает портал, поклонникам рано радоваться. В намерениях Давида усматривают меркантильный интерес. Он сводится не только к популярности, которую Бузова уже добавила блогеру. Певица и ведущая — выгодная партия, а у самого блогера в его родном Новосибирске накопились долги на сумму более миллиона рублей. Как отмечается, они образовались в результате незаконных сделок с недвижимостью.

Впрочем, действия Давида говорят о том, что молодой человек располагает гораздо большими суммами. Звезда сорит деньгами и разыгрывает между подписчиками Mercedes-Benz, не говоря уже о дорогих подарках Бузовой и отдыхе на дорогих курортах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Манукян показал, как отдыхает с Бузовой.

Тема:
Ольга Бузова 738
7 янв
Экс-участник шоу «Замуж за Бузову» взволновал поклонников снимком из больницы
5 янв
«Залысины страшные»: Фанаты переживают за Бузову из-за видео с новогодних каникул
4 янв
Давид Манукян показал, как выглядит Ольга Бузова без фильтров и макияжа
2 янв
Ольга Бузова показала, как сделать хорошее фото
2 янв
«На что я подписался? Ради чего?!» Манукян показал, как отдыхает с Бузовой
1 янв
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
1 янв
Что нам берег заморский! Как звезды проведут новогодние каникулы
1 янв
Скандалистки и разлучницы: ТОП-5 антигероинь 2019 года, которых никогда не забудут
31 дек
Бузова вновь возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок
31 дек
Счастливы не вместе: итоги года от звездных пар «разведенок»

Читайте также

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
61.23
-0.68 68.06
-1.32
Названы главные интимные страхи мужчин разных знаков зодиака

Последние новости

16:51
В отношении актрисы Бочкаревой прекращено уголовное дело о хранении кокаина
16:41
Экипаж «КАМАЗ-мастер» Каргинова лидирует в общем зачете на пятом этапе «Дакара»
16:33
Фильм «Вторжение»: На экране и за кадром
16:33
«Любимый, помажь спинку»: Шпица объяснила, почему вернулась с каникул без загара
16:28
Куршевель, Таиланд и Мальдивы: Как звезды провели новогодние каникулы
16:21
Пока вы отдыхали: Что произошло в мире в первые дни 2020 года?

Сейчас читают

Губин или Родион Газманов? Гагарина показала 12-летнего сына
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]