Манукян собирается жениться на Бузовой по расчету?

Слухи о готовящейся свадьбе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, имеют под собой основания сообщает Teleprogramma.pro. Разговоры на эту тему несколько месяцев не дают покоя фанатам звездной пары. И, по версии портала, поклонники певицы и блогера скоро увидят своих любимцев у алтаря.

Теледива перестала скрывать роман с молодым человеком в начале 2020 года. Стало известно, что она переехала к Манукяну вместе с домашними питомцами. Новогодние каникулы они провели на горнолыжном курорте — в Куршевеле. Теперь влюбленные вновь готовятся к совместному отдыху, но уже в теплых станах. И как предполагают журналисты, он может стать их медовым месяцем.

На подготовку к свадьбе, как пишет сайт, намекает ряд обстоятельств. Красивый маникюр и педикюр Ольги, похожий на свадебный, который она сдала перед отпуском. Шопинг с подругой без Манукяна — не исключено, что Бузова выбирала свадебное платье, которое не должен видеть жених. Наконец, гуляющие по столице сплетни о девичнике артистки.

Однако, как указывает портал, поклонникам рано радоваться. В намерениях Давида усматривают меркантильный интерес. Он сводится не только к популярности, которую Бузова уже добавила блогеру. Певица и ведущая — выгодная партия, а у самого блогера в его родном Новосибирске накопились долги на сумму более миллиона рублей. Как отмечается, они образовались в результате незаконных сделок с недвижимостью.

Впрочем, действия Давида говорят о том, что молодой человек располагает гораздо большими суммами. Звезда сорит деньгами и разыгрывает между подписчиками Mercedes-Benz, не говоря уже о дорогих подарках Бузовой и отдыхе на дорогих курортах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Манукян показал, как отдыхает с Бузовой.