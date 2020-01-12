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Ученый объяснил, почему климат России теплеет быстрее всех в мире

, 7:49 | Василий Заика Видео 14

По словам специалистов, процесс потепления в нашей стране происходит в два с половиной раза интенсивнее.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Justus de Cuveland

Тема:
Погода 4161

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев в интервью «Российской газете» рассказал, почему климат России теплеет быстрее всех в мире. По словам ученого, в нашей стране этот процесс происходит в два с половиной раза интенсивнее, чем в среднем на Земле.

Ученый отметил, что на глобальное потепление в настоящий момент публично обращают внимание. Помимо этого, на планете происходят и другие процессы: изменяется режим осадков, циркуляция воздуха в атмосфере и воды в океане. Данные факторы оказывают непосредственное влияние на изменение погоды.

Сотрудник обсерватории обратил внимание на то, что вода занимает 71% поверхности Земли, а суша — всего 29%. Россияне живут в единственном поясе, где площадь суши значительно преобладает над площадью водной поверхности. Океан является мощным аккумулятором тепла и способен нивелировать влияние изменяющихся условий. Свойства суши, в свою очередь, включают в себя несколько иную теплоемкость, в том числе из-за рельефа.

Андрей Киселев склонен предполагать, что всплески тепла и холода в России могут становиться все более резкими. Климатолог добавил, что в настоящий момент прослеживается тенденция увеличения числа разного рода явлений, имеющих прямую связь с природными катастрофами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной опасности слишком теплой зимы.

Тема:
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