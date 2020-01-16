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Синоптики заявили об отсутствии Крещенских морозов в европейской части России

, 4:31 | Светлана Шевченко 10

В ближайшие выходные температура опустится ниже нуля, но морозов ждать не стоит.

Фото: ТАСС/Феоктистов Дмитрий

Тема:
Погода 4173

В европейской части России не стоит ожидать Крещенских морозов. Об этом заявил РИА Новости и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в столичном регионе в ближайшие выходные температура опустится ниже нуля, но морозов ждать не стоит.

«Крещенских морозов не будет. В выходные дни температура в Москве и области будет заметно ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь — минус 3-5, а днем — тоже отрицательные температуры», — пояснил Вильфанд.

Главный синоптик страны отметил, что погодой с начала выходных будет управлять антициклон, благодаря которому установится малооблачная погода. Вильфанд пообещал в Крещение лунную и звездную ночь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о регионах, которые окажутся в аномальной зоне тепла. В большей части России ожидается отклонение от климатической нормы на 12 градусов в ближайшие пять дней. 

Тема:
Погода 4173
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