Крещенские морозы отменяются? Синоптики рассказали о погоде на выходные

В Гидрометцентре рассказали о погоде на предстоящие выходные. Крещенские морозы в центральной и Северо-Западной части страны отменяются. В Москве, Казани, Вологде будет около нуля, а в Петербурге, Великом Новгороде, Ярославле — до плюс трех. Одним словом, зима продолжает удивлять. Синоптики объясняют аномалии антициклонами.

«Давление в центре исландского минимума ниже нормы на восемь гектпоскалей, а в центре азовского антициклона выше на три гектопаскля. Получается, что на сравнительно небольшой территории различие давления увеличилось, а это способствует интенсивному перемещению воздушных потоков из Атлантики в более восточные регионы», — заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптики успокаивают — морозы в Россию все же придут. В феврале будет намного прохладнее, чем сейчас. Температура воздуха приблизится к климатической норме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что когда в этом году наступит климатическая весна.