На Пятом канале акция «День добрых дел» для Максима Карташова

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для шестилетнего Максима. У мальчика — рак крови. После нескольких курсов химиотерпапии у ребенка началась острая аллергия на препараты.

Лечение оказалось под угрозой, но прерывать курс нельзя, для мальчика это смертельно опасно. Максиму срочно требуется заменить препарат зарубежным аналогом, но стоит он больше трех миллионов рублей.

Все, что остается простой семье из Владимира — надеяться на помощь неравнодушных людей. Руслан Смыков навестил Максима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Соне Лемешкиной.