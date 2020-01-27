Андрей Кириленко выразил соболезнования после гибели легенды НБА Коби Брайанта

Гибель американского баскетболиста Коби Брайанта повергла в шок президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Слова экс-игрока сборной РФ приводит РЕН ТВ.

«Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда», — сказал Кириленко.

В ответ на срочное сообщение о случившемся с легендой Национальной баскетбольной ассоциации США российский спортсмен выразил надежду, что эта информация не окончательная. Кириленко пожелал, чтобы Брайант выжил. Однако его смерть подтвердил шериф округа Лос-Анджелес.

Как сообщал 5-tv.ru, Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба, погиб вместе с 13-летней дочерью, ее товарищем по команде, отцом мальчика и пилотом. Авиакатастрофа произошла в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Соболезнования близким погибших также выразили и многие другие спортсмены. В НБА перед матчем состоялась минута молчания. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщение о смерти Коби Брайанта назвал ужасной новостью. А футболист Неймар посвятил гол памяти Брайанта.