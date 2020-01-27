  1. Пятый канал
  4. Андрей Кириленко выразил соболезнования после гибели легенды НБА Коби Брайанта

Андрей Кириленко выразил соболезнования после гибели легенды НБА Коби Брайанта

, 2:39 | Валентин Черников 16

Президент Российской федерации баскетбола шокирован новостью о крушении вертолета со спортсменом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters / Paul Childs

Тема:
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 5

Гибель американского баскетболиста Коби Брайанта повергла в шок президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. Слова экс-игрока сборной РФ приводит РЕН ТВ.

«Это шоковая новость. Трагедия. Ужас. Серьезная потеря для баскетбола. Коби был прекрасным человеком, великолепным игроком, настоящая легенда», — сказал Кириленко.

В ответ на срочное сообщение о случившемся с легендой Национальной баскетбольной ассоциации США российский спортсмен выразил надежду, что эта информация не окончательная. Кириленко пожелал, чтобы Брайант выжил. Однако его смерть подтвердил шериф округа Лос-Анджелес.

Как сообщал 5-tv.ru, Коби Брайант, известный под прозвищем Черная мамба, погиб вместе с 13-летней дочерью, ее товарищем по команде, отцом мальчика и пилотом. Авиакатастрофа произошла в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Соболезнования близким погибших также выразили и многие другие спортсмены. В НБА перед матчем состоялась минута молчания. Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter сообщение о смерти Коби Брайанта назвал ужасной новостью. А футболист Неймар посвятил гол памяти Брайанта.

Тема:
Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 5
27 янв
На борту вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант, находились девять человек
27 янв
Видео: Неймар посвятил гол Коби Брайанту во время футбольного матча
27 янв
Дочь баскетболиста Коби Брайанта была вместе с отцом на борту разбившегося вертолета
26 янв
Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США

Читайте также

Авиаэксперт прокомментировал версии СНБО Украины о крушении Boeing в Иране

СНБО Украины назвало основные версии авиакатастрофы Boeing-737 под Тегераном
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 27 января: убывающая Луна в Скорпионе поможет в начинаниях

Последние новости

3:00
Гороскоп на 27 января: убывающая Луна в Скорпионе поможет в начинаниях
2:39
Андрей Кириленко выразил соболезнования после гибели легенды НБА Коби Брайанта
2:14
Патриарх Кирилл выразил соболезнования прихожанам и близким Всеволода Чаплина
1:53
На борту вертолета, в котором погиб легенда НБА Коби Брайант, находились девять человек
1:29
ТОП-10 причин, из-за которых мужчина перестает уважать женщину
1:13
Видео: Неймар посвятил гол Коби Брайанту во время футбольного матча

Сейчас читают

Что можно и категорически нельзя делать 27 января в день Святой Нины
Известный баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]