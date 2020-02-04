Снегопад в Уфе, штормовое предупреждение в Сочи: непогода «разгулялась» в России

В Уфе из-за метели объявлен режим чрезвычайной ситуации. Снегопад там не прекращается уже более суток. На улицах выросли метровые сугробы. Водителям рекомендовали отказаться от загородных поездок. На федеральных трассах — транспортный коллапс. Из-за сильного ветра и плохой видимости там ограничено движение. Фуры встали в многокилометровых пробках.

По некоторым данным, непогода стала причиной инцидента в аэропорту Уфы. Там за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет, на борту которого находились более 180 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

В Мурманской области из-за метели на несколько часов перекрыли одну из трасс. Автомобили увязли в сугробах. Проехать помогала спецтехника.

Сегодня на юге России сразу в нескольких регионах объявили штормовое предупреждение. В Крыму и Севастополе синоптики прогнозируют скорость ветра до 25 метров в секунду. А значит, возможны перебои с электричеством. В Сочи ждут ливни и град. Вода в реках может подняться до критических отметок.

К резкому потеплению и паводку готовятся жители Алтайского края. Вчера выпало много снега, а сегодня потеплеет. К концу недели температура поднимется до отметки +9 градусов.

А в Москве резко похолодало. В столице объявлен желтый уровень опасности. На дорогах гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными. Коммунальщики всю ночь проводили протигололедную обработку дорог и тротуаров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как «Черная пурга» в Норильске сметает машины с дороги.