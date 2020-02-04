  1. Пятый канал
  4. Снегопад в Уфе, штормовое предупреждение в Сочи: непогода «разгулялась» в России

Снегопад в Уфе, штормовое предупреждение в Сочи: непогода «разгулялась» в России

, 11:25 Эфирная новость 46

Режим ЧС объявлен в Уфе, в Мурманске автомобили увязли в сугробе, в Москве гололедица, — и это далеко не все сюрпризы природы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4208

В Уфе из-за метели объявлен режим чрезвычайной ситуации. Снегопад там не прекращается уже более суток. На улицах выросли метровые сугробы. Водителям рекомендовали отказаться от загородных поездок. На федеральных трассах — транспортный коллапс. Из-за сильного ветра и плохой видимости там ограничено движение. Фуры встали в многокилометровых пробках.

По некоторым данным, непогода стала причиной инцидента в аэропорту Уфы. Там за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет, на борту которого находились более 180 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

В Мурманской области из-за метели на несколько часов перекрыли одну из трасс. Автомобили увязли в сугробах. Проехать помогала спецтехника.

Сегодня на юге России сразу в нескольких регионах объявили штормовое предупреждение. В Крыму и Севастополе синоптики прогнозируют скорость ветра до 25 метров в секунду. А значит, возможны перебои с электричеством. В Сочи ждут ливни и град. Вода в реках может подняться до критических отметок.

К резкому потеплению и паводку готовятся жители Алтайского края. Вчера выпало много снега, а сегодня потеплеет. К концу недели температура поднимется до отметки +9 градусов.

А в Москве резко похолодало. В столице объявлен желтый уровень опасности. На дорогах гололедица. Водителей призывают быть предельно внимательными. Коммунальщики всю ночь проводили протигололедную обработку дорог и тротуаров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как «Черная пурга» в Норильске сметает машины с дороги.

Тема:
Погода 4208
3 февр
Погода в Санкт-Петербурге снова побила рекорд — на этот раз 27-летней давности
3 февр
Какое предсказание сделал знаменитый американский сурок Фил
2 февр
Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели
1 февр
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день
31 янв
«Настоящий морозище» обещают синоптики москвичам на следующей неделе
31 янв
Мощный циклон обрушился на Сахалин
30 янв
В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации
29 янв
Круизный лайнер с пассажирами в жуткий шторм прибило к пирсу в Норвегии
29 янв
Новые рекорды зимы: на Москву идет потепление, а Алтай завалило снегом
29 янв
Ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы

Читайте также

-4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.91
0.77 70.79
1.19
ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

12:44
Первая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Китай
12:35
«Горячий» красавчик: ТОП-5 самых «сексуальных» фото сына Никаса Сафронова
12:26
Житель Челябинской области пойдет под суд за заражение жены ВИЧ-инфекцией
12:24
Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры
12:17
В китайском Ухане фактически введено военное положение
12:13
Первый самолет ВКС отправился за гражданами РФ в Ухань

Сейчас читают

Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]