«Я ее перепою вусмерть даже в 61 год»: Отиева о возможности выступить с Бузовой

Российская исполнительница Ирина Отиева объяснила, почему не хочет возвращаться на сцену. В интервью изданию «Собеседник» джазовая певица призналась, что согласна с критиком Сергеем Соседовым, который в ходе передачи на федеральном канале, посвященной жизни звезды, отметил, что со времени ухода Отиевой из мира шоу-бизнеса отечественная эстрада сильно изменилась. Из современных исполнителей трудно назвать того, кто мог бы составить конкуренцию знаменитости, предположил он.

«С кем ей соревноваться? С Бузовой что ли?» — возмутился Соседов.

Комментируя высказывание критика, Отиева отметила, что он частично отразил ее убеждения. По мнению певицы, выйти на сцену вместе с Ольгой Бузовой для нее было бы просто смешно.

«Вы представляете, как это будет выглядеть: я и Бузова? Я же ее перепою вусмерть даже сейчас, в 61 год. Ее после этого просто не будет на сцене», — ответила артистка на вопрос журналиста о возможном совместном выступлении со звездой «Дома-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Отиева показала фото с макияжем после скандала с алкоголизмом.