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  4. Сход лавин в Турции унес жизни 38 человек

Сход лавин в Турции унес жизни 38 человек

, 6:32 Эфирная новость 27

Среди погибших в результате ЧП много спасателей, которые пытались вызволить людей, оказавшихся в снежной ловушке.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4211

Продолжается спасательная операция на востоке Турции. Там из-за схода лавин 38 человек погибли и больше 50 пострадали.

Трагедия произошла на оживленной автостраде.

Сначала погребенным под толщей снега оказался микроавтобус с пассажирами. Затем вторая волна накрыла автомобили экстренных служб, которые прибыли на помощь.

Среди погибших — сотрудники жандармерии и спасатели. Использовать технику невозможно, люди разгребают снег вручную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за сутки лавины сошли в России, Грузии и Турции.

Тема:
Погода 4211
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