Сход лавин в Турции унес жизни 38 человек

Продолжается спасательная операция на востоке Турции. Там из-за схода лавин 38 человек погибли и больше 50 пострадали.

Трагедия произошла на оживленной автостраде.

Сначала погребенным под толщей снега оказался микроавтобус с пассажирами. Затем вторая волна накрыла автомобили экстренных служб, которые прибыли на помощь.

Среди погибших — сотрудники жандармерии и спасатели. Использовать технику невозможно, люди разгребают снег вручную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за сутки лавины сошли в России, Грузии и Турции.