В российской корпорации «Газпром» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта, что Россия не сможет достроить газопровод «Северный поток — 2», так как у нее нет необходимых технологий.

«Никогда не говори никогда», — подчеркнул глава пресс-службы газовой компании Сергей Куприянов на соответствующий вопрос от РБК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в «Газпроме» обозначили сроки запуска газопровода. Строительство будет завершено до конца текущего года. Накануне ситуацию со сроками после введения американских санкций против, как самого проекта, так и подрядчиков строительства, прокомментировал президент России Владимир Путин, который заверил, что реализация проекта возможна, несмотря на ограничения.

К слову, США приступили к разработке новых санкций против «Северного потока — 2». Глава МИД РФ Сергей Лавров на это ответил, что Россия уже привыкла к американским рестрикциям.