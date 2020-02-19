Непогода осложнила дорожную ситуацию в российских регионах

На севере Красноярского края из-за снежного шторма закрыта дорога в аэропорт Норильска. Видимость практически нулевая. Скорость ветра достигает 27 метров в секунду. Из-за сильной метели на трассе произошло массовое ДТП. Столкнулись автобус и два грузовика. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Похожая картина в Алтайском крае и в Башкирии. Там снегопад не прекращается уже более суток. Машины встали в девятибалльных пробках. На дорогах сугробы. Резко возросло количество аварий. Одна из них унесла жизни двух человек, пострадал ребенок.

А на Сахалине пришлось спасать рыбаков. На снегоходах они выехали на лед и оказались в ловушке. В полынью угодили вместе с техникой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге затопило детский центр и повалило деревья.