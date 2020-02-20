Ольга Бузова ждет ребенка? Как Давид Манукян отреагировал на новость о возможном отцовстве? Что пришлось исключить из своего рациона будущей маме? И ждать ли поклонникам в скором времени свадьбу звездной пары? Ответы на вопрос узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Не успела Ольга Бузова вернуться с отдыха из Таиланда и с подружками отметить свой 34-й день рождения, как СМИ облетела новость: телеведущая ждет ребенка. Все потому, что на свой праздник девушка надела обтягивающее платье — самые внимательные разглядели округлившийся живот.

Поклонники отмечают: на празднике Бузова ничего, кроме сока, не пила. Гостей развлекала сама, песнями и танцами.

Сама Ольга Бузова только подогревает слухи о своем интересном положении. Телеведущая стала носить свободную одежду. А недавно и вовсе пожаловалась своим подписчикам на необычное самочувствие:

«Я не понимаю, что со мной происходит, мне хочется есть и спать».

Поклонницы тут же стали писать Ольге, что это первые признаки беременности:

«Оля, вы, наверное, беременны, сделайте тест»

«Ты не беременна ли часом, солнышко?»

«Как только плодное яйцо прикрепилось к матке, начинается выработка гормона, он попадает в кровь матери, и уже начинаются гормональные изменения. То есть это три-четыре недели беременности», — говорит врач-гинеколог Татьяна Подольская.

Комментарии о беременности Бузова оставила без внимания. Но сообщила подписчикам, что в отпуске набрала пару лишних килограммов. Кстати, в Таиланде она отдыхала вместе с возлюбленным — Давой. Именно тогда поклонники и заметили первые изменения в фигуре звезды.

«Беременность, вот что, ребята! Мы разве можем это исключить. 3-4 недели первым делом надуваются губы, становятся чуть объемнее щеки. И первые симптомы — это то, что наливается грудь», — говорит психолог Татьяна Толстая.

Съемки часто проходят на улице. Звезда не скрывает, что сейчас она особенно заботится о своем здоровье. Как будущая мать, предпочитает моде тепло и удобство.

«Хоть утеплилась — угги, шерстяные носки, и варежки, и шарфы и кофты», — делится с поклонниками звезда в своих социальных сетях.

Так неужели Бузова и вправду беременна? Как отреагировал на новость будущий отец ребенка?

Дава Манукян, похоже, счастлив. Возлюбленный нежно гладит живот Ольги. И приглашает звезду отметить важное событие:

«Я тебя приглашаю в ресторан вечером!»

Как оказалось, популярный блогер и телеведущая отмечали первую годовщину своих отношений. Бойфренд подарил звезде шикарный букет роз и заказал ее любимые морепродукты.

Ранее телеведущая не горела желанием завести ребенка. Многие считают, что именно поэтому ее брак с Дмитрием Тарасовым распался. После четырех лет отношений спортсмен ушел к другой и не захотел делиться с Ольгой совместно нажитым имуществом. Развод стал для нее ударом.

«Для меня главная задача была выжить от боли и предательства, которые разрывали мое сердце», — вспоминает звезда.

Бузова еще долго приходила в себя после расставания. А вот Тарасов спустя год женился на модели Анастасии Костенко. Недавно девушка подарила спортсмену вторую дочь. Счастливый отец поделился радостной новостью у себя в микроблоге.

Также у Тарасова подрастает дочь Ангелина от первого брака. Многие думали, что Дмитрий хотел сына. Однако, футболист уверяет, он ни капли не расстроен, три девочки — это счастье.

Бузову, похоже, новости о бывшем не волнуют. Она светится от счастья. Недавно Ольга и Дава стали носить кольца на безымянных пальцах. Что это означает? Может быть влюбленные тайно поженились? Или только готовятся объявить о предстоящей свадьбе?

Ранее 5-tv.ru сообщал, как PR-менеджер прокомментировал слухи о том, что Бузова прыгнула со сцены и ее никто не поймал.