Звезда Instagram Ольга Бузова выложила пост, где сердечно поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества. Она пожелала сильному полу быть настоящими героями, главная задача которых — служить своей женщине и делать ее счастливой.

«Помните, что, если счастлива ваша девушка — счастливы и вы. И что даже самая сильная девушка нуждается в поддержке, защите и заботе» — написала Бузова.

Первым отреагировал на публикацию предполагаемый жених новоиспеченной певицы, рэпер Давид Манукян.

Instagram @buzova86

«Спасибо за носки! Жди 8 марта!» — обратился к возлюбленной DAVA.

Ольга такой реакции, вероятно, не ожидала. Поскольку тут же поспешила оправдаться.

«Там были не только носки вообще-то!» — заявила Бузова.

Поклонники артистки буквально хохотали над комичной ситуацией. Кто-то из них даже заметил, что носки в подарок на 23 февраля — это нормально. Вот если бы Ольга подарила любимому гелендваген, можно было бы переживать.

Ранее 5-tv.ru рассказал правду о предполагаемой беременности Ольги Бузовой.