«Спасибо за носки!» — Бузова поспорила с любимым из-за подарка на 23 февраля

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Алиса Старжевская
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Артистка призналась: носки — это только первая часть сюрприза.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Звезда Instagram Ольга Бузова выложила пост, где сердечно поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества. Она пожелала сильному полу быть настоящими героями, главная задача которых — служить своей женщине и делать ее счастливой.

«Помните, что, если счастлива ваша девушка — счастливы и вы. И что даже самая сильная девушка нуждается в поддержке, защите и заботе» — написала Бузова.

Первым отреагировал на публикацию предполагаемый жених новоиспеченной певицы, рэпер Давид Манукян.

Instagram @buzova86

«Спасибо за носки! Жди 8 марта!» — обратился к возлюбленной DAVA.

Ольга такой реакции, вероятно, не ожидала. Поскольку тут же поспешила оправдаться.

«Там были не только носки вообще-то!» — заявила Бузова.

Поклонники артистки буквально хохотали над комичной ситуацией. Кто-то из них даже заметил, что носки в подарок на 23 февраля — это нормально. Вот если бы Ольга подарила любимому гелендваген, можно было бы переживать.

Ранее 5-tv.ru рассказал правду о предполагаемой беременности Ольги Бузовой.

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