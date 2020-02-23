«Спасибо за носки!» — Бузова поспорила с любимым из-за подарка на 23 февраля
Артистка призналась: носки — это только первая часть сюрприза.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Звезда Instagram Ольга Бузова выложила пост, где сердечно поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества. Она пожелала сильному полу быть настоящими героями, главная задача которых — служить своей женщине и делать ее счастливой.
«Помните, что, если счастлива ваша девушка — счастливы и вы. И что даже самая сильная девушка нуждается в поддержке, защите и заботе» — написала Бузова.
Первым отреагировал на публикацию предполагаемый жених новоиспеченной певицы, рэпер Давид Манукян.
«Спасибо за носки! Жди 8 марта!» — обратился к возлюбленной DAVA.
Ольга такой реакции, вероятно, не ожидала. Поскольку тут же поспешила оправдаться.
«Там были не только носки вообще-то!» — заявила Бузова.
Поклонники артистки буквально хохотали над комичной ситуацией. Кто-то из них даже заметил, что носки в подарок на 23 февраля — это нормально. Вот если бы Ольга подарила любимому гелендваген, можно было бы переживать.
Ранее 5-tv.ru рассказал правду о предполагаемой беременности Ольги Бузовой.
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