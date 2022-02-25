Алексеев день: почему 25 февраля нельзя рассказывать сны

Православные верующие 25 февраля чтут память святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

История Алексеева дня

Алексий (в миру Елевферий) родился либо в конце XIII, либо в начале XIV века в Москве в семье зажиточного боярина. В 11 лет будущий святой увидел сон-знамение, после которого стал часто посещать церковь. Уже в 15 лет он решился стать иноком, пробыв в подвижничестве более 20 лет.

Затем Алексий начал заведовать судебными делами церкви, занимаясь этим в течение 12 лет в звании наместника митрополита. Пост митрополита он занял в 1354 году после смерти своего наставника.

В середине XIV века Русскую церковь раздирали великие распри. Чтобы положить им конец, Алексий отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху Каллисту и добился права считаться архиепископом Киева и великой России.

В Москве встретили святителя с большой радостью. Несмотря на смуты, Алексий всячески заботился о пастве — ставил епископов, устраивал общежительные монастыри, налаживал отношения с ордынскими ханами, самостоятельно отправляясь в Золотую Орду.

Святитель Алексий дожил до глубокой старости — 78 лет. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен в Чудовом монастыре.

Что можно делать 25 февраля

На Руси этот день называли «Алексей рыбный». Считалось, что в этот день должна хорошо ловиться рыба. На ужин наши предки старались готовить блюда с рыбой. Мясо на столе не приветствовалось.

Также 25 февраля выносили на мороз зерно, предназначенное для посева: считалось, что такие растения будут меньше болеть и дадут лучший урожай.

На мороз отправляли также лен и пряжу. Считалось, что тогда нитки и мотки станут чистыми, ровными и белыми.

Что нельзя делать 25 февраля

Строго запрещено приглашать людей в дом, где царит беспорядок. В то же время нельзя никому отказывать в гостеприимстве, поэтому стоит навести в жилище порядок.

Не рекомендуется в этот день надевать старую одежду — иначе прошлые обиды и неприятности напомнят о себе.

На Руси в день Алексия старались избегать негативных мыслей. Славяне верили, что в этот день ангелы наблюдают за всеми. И горе тому, кто будет грешить в день памяти митрополита.

Народные приметы 25 февраля

Согласно поверью, в ночь с 24 на 25 февраля каждый человек видит вещие сны. Однако рассказывать о них никому нельзя — иначе быть беде.

Если на окнах на утро виден иней, это предвещало перемену погоды — с мороза на оттепель и с оттепели на мороз.

Если в этот день туман, то лето, скорее всего, будет дождливым.

Луна ночью будто покраснела — на следующий день будет ветрено и снежно, но тепло.

Если на Алексия дует ветер, но инея нет, то это предвещает буран.

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