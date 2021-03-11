10 рецептов вкусных блинов к Масленице

Блины стали символом Масленицы из-за своей формы, которая напоминает солнышко. Несколько веков назад выпекать блины значило выразить уважение небесному светилу и задобрить его лакомством. Последуйте этой традиции и угостите вкусными блинчиками родных и друзей!

5-tv.ru собрал необычные рецепты блинов, которые вы точно сможете приготовить дома.

Блин со щучьей икрой

Блинный торт с киви

Блин с печенью трески

Блин в микроволновке

Блин по рецепту Гоши Куценко

Роллы из блинов

Блины монастырские

Манные панкейки

Блины с припеком

Ажурные блины

Блин со щучьей икрой

Global Look Press © Maria Breuer

Одним из самых необычных блинов россияне считают блин со щучьей икрой. В народе это блюдо называют «неженкой» из-за его воздушности и начинки из мелких икринок. Блинчик довольно калорийный, поэтому лучше не есть его на ужин. Поверьте, остановиться будет трудно!

• Рецепт блинов со щучьей икрой

Блинный торт с киви

Global Look Press © gourmet-vision

Блинный торт — это оригинальный десерт, которым просто невозможно не полакомиться в масленичную неделю. Блюдо довольно просто сделать. Самое главное — испечь блинчики. Затем нужно уложить их друг на друга, пропитать кремом и добавить киви. Кстати, киви можно заменить другими ягодами или фруктами.

• Рецепт блинного торта

Блин с печенью трески

Бобылев Сергей / ТАСС

Еще одно нестандартное «рыбное» наполнение — начинка из печени трески. Ее считают деликатесом, а из-за большого количества витаминов врачи рекомендуют употреблять печень детям и пожилым людям. Так что этот блинчик получится не только вкусным, но и полезным!

• Рецепт блинов с печенью трески

Блин в микроволновке

Global Look Press / Evan Sklar

Любителям продуктов быстрого приготовления определенно понравится этот рецепт. Блин в микроволновке можно сделать на офисной кухне или домашней. Для приготовления такого блина потребуется бутылка, которая заменит половник и миску для смешивания ингредиентов.

• Рецепт блинов из микроволновки

Блин по рецепту Гоши Куценко

Instagram @goshakutsenko

В первый день Масленицы известный актер Гоша Куценко поделился с поклонниками собственным рецептом блинов. Куценко предпочитает блины без дрожжей и заменяет их предварительно нагретым молоком. Поклонники поспешили повторить рецепт знаменитого актера и отметили многогранность таланта Гоши. Рецепт блина от Куценко должен понравиться тем, кто следит за фигурой.

• Рецепт блинов от Гоши Куценко

Роллы из блинов

Бобылев Сергей / ТАСС

Если вы устали от стандартных блинов, то попробуйте этот ролл. В закрученные рулетики по рецепту можно добавить любую начинку. Для сытных блинных роллов подойдут мясо, сыр, ветчина или грибы. А вот сладкие роллы из блинов можно наполнить клубничным или малиновым вареньем.

• Рецепт ролла из блинов

Блины монастырские

Global Look Press © Chris Dave - Mond'Image

Попробуйте блинчики по старинному рецепту из Ново-Тихвинского женского монастыря. Монастырские блины готовятся с главным отличительным ингредиентом — изюмом. А если его нет, можно добавить в блюдо сушеные яблоки. Кроме традиционных блинов, сестры монастыря восстановили рецепты блинов с гречей и блинов по-гурьевски.

• Рецепт монастырских блинов с изюмом

Манные панкейки

Global Look Press / © gourmet-vision

Любители нестандартных блинов на завтрак могут приготовить американские панкейки. В отличие от традиционных русских блинов, панкейки меньше по размеру, но более плотные и поджаристые с обеих сторон. Их готовят с манной крупой и апельсином, а украшают кленовым сиропом и бананами.

• Рецепт манных панкейков

Блины с припеком

Бобылев Сергей / ТАСС

Попробуйте приготовить блины с припеком по старинному рецепту. Припек из грибов или сыра рекомендуется предварительно обжарить. Готовую начинку нужно положить на центр блина и хорошо обжарить с двух сторон. Для сладкоежек рекомендуется делать припек из бананов или клубники. Из-за нехватки времени в современное время о припеке все чаще забывают, так что этим рецептом можно удивить родных и близких.

• Рецепт блинов с припеком

Ажурные блины

www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

Ажурными тонкие блины с дырочками назвали благодаря причудливому узору. Чтобы получить такие блинчики, нужно замешать масло прямо в тесто и жарить на высокой температуре. Чем больше вы положите масла в тесто, тем больше получится дырочек на готовых блинах. Тонкая и легкая консистенция позволит не наесться калорийным блюдом.

• Рецепт ажурных блинов

По данным «Яндекса», россияне могут приготовить 30 классических блинов примерно за 101 рубль. Больше половины денег уйдет на молоко, цена которого составляет около 56 рублей за литр. Для блинов потребуется четыре яйца — они обойдутся в 22 рубля. Меньше всего стоят мука, подсолнечное масло, соль и сахар. К блинам можно добавить самые разные начинки: и тут каждый выбирает их себе по вкусу и кошельку.