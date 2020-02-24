Рецепт аппетитного блинного торта с киви к Масленице от шеф-повара

Наступила масленичная неделя. Она продлится в России с 24 февраля по 1 марта включительно. Для тех, кто любит радовать себя и близких оригинальными лакомствами шеф-повар Александр Белькович придумал рецепт блинного торта с киви. Сообщает издание 7дней.ru.

Угощение готовится просто. Для него вам понадобится пара яиц, 200 граммов пшеничной муки, 200 граммов какао, 1, 375 миллилитров молока 3,2% жирности, 250 граммов сахара, кокосовая стружка, растительное масло, соль, крахмал кукурузный, 0,5 литра сливок 33% жирности и четыре киви.

Сначала стоит приготовить крем. Для этого отделим желтки от белков, к желткам добавим крахмал и 0,375 миллилитров молока и поставим греть на плиту. Затем добавим туда кокосовую стружку и помешаем венчиком. Крем готов, его можно отставить в сторону.

Приступим к приготовлению теста. Муку смешаем с какао, а в другой посудине смешаем яйца, 100 граммов сахара, добавим немного соли по вкусу, и вольем в полученную массу остатки молока. Когда тесто будет нужной консистенции, добавим муку с какао и тщательно перемешаем. Чтобы тесто не было слишком густое, вольем немного масла и воды, и еще разок перемешаем.

Теперь испечем блинчики на сковороде. Затем взобьем сливки и добавим их в крем. Уложим блины аккуратно на тарелку, между ними положим крем. Когда торт будет почти готов, смажем остатками крема его и по бокам. После торт нужно охладить в холодильнике — примерно два-три часа, а затем украсить сверху ломтиками киви. Завершаем кулинарный шедевр украшением из кокосовой стружки и какао. Блюдо готово!

Ранее 5-tv.ru писал о традициях и приметах Масленицы.