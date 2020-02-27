Диетолог рассказала, чем опасен алкоголь при поедании блинов
По словам специалиста, крепкие напитки с калорийной пищей оказывают двойную нагрузку на организм.
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Диетолог Елена Соломатина посоветовала не смешивать алкоголь со сладкими блинами — традиционным блюдом для празднования Масленицы, пишет радио Sputnik.
Традиционные масленичные блины лучше всего сочетаются с горячим чаем. А вот спиртные напитки с калорийной пищей могут привести к утреннему похмелью. По словам врача, совмещение этих продуктов приводит к затягиванию процесса расщепления алкоголя в организме.
«Алкоголь вместе со сладкими блинами на организм оказывает двойную нагрузку. Суть в том, что если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму», — отметила специалист.
Диетолог пояснила, что алкоголь можно совместить только с несладкими блинами. При этом его стоит употреблять правильно: нужно не закусывать выпитое, а запивать съеденное.
«Лучше задерживать быстрое всасывание алкоголя в кровь. Уж если мы пьем, то делаем это мелкими глотками. Надо не пить спиртное и заедать блинами. Надо сначала есть, а потом запивать, потом опять есть и только после этого опять пить и так далее», — посоветовала специалист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что диетолог назвал продукты, вызывающие бессонницу.
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