В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, где детально обсуждалась ситуация вокруг сирийского конфликта, президент РФ Владимир Путин заявил: Москва сделала все возможное для обеспечения безопасности турецких военных в «горячей» точке. Об этом сообщает Interfax.

Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, участники заседания затронули как актуальные проблемы внутри страны, так и эскалацию конфликта в сирийском Идлибе. Последнему вопросу уделили особое внимание.

Песков пояснил, что некоторое время назад на территории региона были оборудованы наблюдательные посты турецких военных с целью контроля деятельности боевиков, недопущения их террористической активности, а также предотвращения нападения на российские военные объекты.

«Выполнить эту задачу турецким партнерам не удалось, так как значительная часть боевиков находится вне их контроля», — подчеркнул государственный деятель.

В связи с этим, во время наступательных действий сирийской армии против бандформирований российская сторона постаралась сделать все возможное для обеспечения безопасности турецких партнеров на упомянутых наблюдательных постах.

«Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности», — заявил Песков.

Отмечается, что трагические случаи гибели турецких военнослужащих в Идлибе фиксировались непосредственно на местах проведениях запланированных атак со стороны террористов, в числе которых были и иностранные наемники, и граждане бывшего СССР.

«Россия предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности Турецкой республики вдоль сирийско-турецкой границы. При этом реальная глубина зоны безопасности благодаря усилиям российской стороны значительно превышает указанные в известном турецко-сирийском Аданском соглашении пять километров и де факто составляют 30 километров», — подытожил Дмитрий Песков.

В ходе заседания члены Совбеза также выразили надежду, что Анкара в ближайшее время примет все необходимые меры по обеспечению безопасности российских граждан на турецкой территории.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о дополнительных мерах борьбы с боевиками в Сирии.