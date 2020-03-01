«Ошибка двух людей»: организатор гуляний о трагедии, где погибли отец и дочь
Трагедия произошла во время празднования Масленицы под Москвой.
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Фото, видео: ВКонтакте @noginskgorodok, 5-tv.ru
Организатор по имени Максим прокомментировал гибель ребенка и мужчины на масленичных гуляниях в подмосковных Электроуглях. Он подтвердил факт произошедшего, однако уточнил, что достоверной информацией о том, как все случилось не обладает. Знает по слухам, что отец с дочерью нарушили технику безопасности.
«Ошибка двух людей, которые находились вне территории, огороженной зоны лагеря. <…> Они просто пошли посмотреть, как где-то застряли машины», — заключил Максим.
Также Максим отметил, что он не официальный организатор, несмотря на то, что его контакт указан на сайте в качестве устроителя данного мероприятия.
«Меня там даже близко не было. Это произошло за огороженной территорией. <…> Я не являюсь официальным организатором», — отметил он.
Мужчина направил к другому организатору фестиваля «Внедорожная масленица 4×4» по имени Евгения, однако девушка отказалась комментировать произошедшее.
По уточненной информации во время масленичных гуляний в Подмосковье погибли мужчина и его пятилетняя дочь. СК выясняет обстоятельства гибели ребенка и ее отца из-за оторвавшегося троса.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях в Подмосковье.
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