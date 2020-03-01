Организатор гуляний, где погибли двое, заверил, что «скорая» приехала мгновенно

Организатор фестиваля «Внедорожная масленица 4×4» Александр в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал гибель ребенка и мужчины на масленичных гуляниях в подмосковных Электроуглях. По его словам, «скорая» присутствовала на мероприятии, поскольку оно считалось массовым. Очевидцы якобы сообщали, что врачи оказались на месте происшествия только через 15 минут, однако устроитель гуляний утверждает обратное.

«Она здесь рядом находилась и сразу же подъехала», — сказал Александр.

Он также добавил, что не знает, как люди оказались за огороженной территорией. Обычно на площадке следят за тем, чтобы зрители находились в предназначенных для них местах.

«Эта территория была огорожена ленточкой. И как человек на машине туда попал это тоже вопрос», — заключил мужчина.

Ранее сообщалось о том, что во время масленичных гуляний в Подмосковье погиб мужчина и его дочь. Это случилось из-за того, что в них попала оторвавшаяся лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор гуляний высказался о трагедии, где погибли отец и дочь.