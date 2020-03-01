Организатор гуляний, где погибли двое, заверил, что «скорая» приехала мгновенно
Очевидцы якобы утверждали, что бригада скорой помощи прибыла к пострадавшим через несколько минут.
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: ВКонтакте @noginskgorodok, 5-tv.ru
Организатор фестиваля «Внедорожная масленица 4×4» Александр в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал гибель ребенка и мужчины на масленичных гуляниях в подмосковных Электроуглях. По его словам, «скорая» присутствовала на мероприятии, поскольку оно считалось массовым. Очевидцы якобы сообщали, что врачи оказались на месте происшествия только через 15 минут, однако устроитель гуляний утверждает обратное.
«Она здесь рядом находилась и сразу же подъехала», — сказал Александр.
Он также добавил, что не знает, как люди оказались за огороженной территорией. Обычно на площадке следят за тем, чтобы зрители находились в предназначенных для них местах.
«Эта территория была огорожена ленточкой. И как человек на машине туда попал это тоже вопрос», — заключил мужчина.
Ранее сообщалось о том, что во время масленичных гуляний в Подмосковье погиб мужчина и его дочь. Это случилось из-за того, что в них попала оторвавшаяся лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор гуляний высказался о трагедии, где погибли отец и дочь.
Нашли ошибку?