«Давно пора»: военный эксперт оценил заявление Минобороны РФ, не гарантировавшего безопасность самолетам Турции в Сирии

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров оценил заявление Минобороны России. Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев сообщил, что РФ не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в сирийском небе в связи с обострившейся ситуацией в Идлибе.

По мнению директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, ответить Турции пора было уже давно. В противном случае авторитет России в Сирийской республике, которая ждет от нашей страны помощи, может упасть.

«Пора туркам прекратить летать безнаказанно в воздушном пространстве Сирии, бомбить международный аэропорт Алеппо, сбивать сирийские самолеты и оказывать воздушную поддержку террористическим группировкам, пора это давно было сделать. Если мы этого не сделаем, наш авторитет в Сирии будет падать. <…> Мы пришли защищать территориальную целостность Сирии или заигрывать с турками?» — отметил Багдасаров.

Эксперт полагает, что высказывание представителя российского оборонного ведомства прозвучало скорее как предупреждение, а не в форме угрозы.

«Это не угроза, это предупреждение, вполне правильное: прекратите летать или мы начинаем сбивать», — подчеркнул специалист.

По его словам, Россия сможет достойно ответить Турции, поскольку в нашей стране хорошо развита оборонная промышленность. Также эксперт высоко оценил зенитно-ракетные комплексы, имеющиеся в наличии — С-400 и С-300.

«С точки зрения противодействия в воздухе есть все: есть авиация, есть С-400 С-300, есть „Панцирь“, есть все, тут надо все задействовать. <….> Турки начнут сворачиваться постепенно. <…> Пора им поджечь хвост, а то они совсем обнаглели», — резюмировал Багдасаров.

Ранее 5-tv.ru сообщало о закрытии воздушного пространства над Идлибом на фоне резко обострившейся обстановки.