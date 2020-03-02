«Давно пора»: военный эксперт оценил заявление Минобороны РФ, не гарантировавшего безопасность самолетам Турции в Сирии
Руководитель российского ЦПВС в САР Олег Журавлев сообщил о закрытии воздушного пространства над Идлибом на фоне резко обострившейся обстановки.
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Фото, видео: ТАСС; РИА Новости / Руслан Кривобок; 5-tv.ru
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров оценил заявление Минобороны России. Ранее руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Журавлев сообщил, что РФ не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в сирийском небе в связи с обострившейся ситуацией в Идлибе.
По мнению директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, ответить Турции пора было уже давно. В противном случае авторитет России в Сирийской республике, которая ждет от нашей страны помощи, может упасть.
«Пора туркам прекратить летать безнаказанно в воздушном пространстве Сирии, бомбить международный аэропорт Алеппо, сбивать сирийские самолеты и оказывать воздушную поддержку террористическим группировкам, пора это давно было сделать. Если мы этого не сделаем, наш авторитет в Сирии будет падать. <…> Мы пришли защищать территориальную целостность Сирии или заигрывать с турками?» — отметил Багдасаров.
Эксперт полагает, что высказывание представителя российского оборонного ведомства прозвучало скорее как предупреждение, а не в форме угрозы.
«Это не угроза, это предупреждение, вполне правильное: прекратите летать или мы начинаем сбивать», — подчеркнул специалист.
По его словам, Россия сможет достойно ответить Турции, поскольку в нашей стране хорошо развита оборонная промышленность. Также эксперт высоко оценил зенитно-ракетные комплексы, имеющиеся в наличии — С-400 и С-300.
«С точки зрения противодействия в воздухе есть все: есть авиация, есть С-400 С-300, есть „Панцирь“, есть все, тут надо все задействовать. <….> Турки начнут сворачиваться постепенно. <…> Пора им поджечь хвост, а то они совсем обнаглели», — резюмировал Багдасаров.
Ранее 5-tv.ru сообщало о закрытии воздушного пространства над Идлибом на фоне резко обострившейся обстановки.
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